На виадуке Лагеди микроавтобус врезался в дорожное ограждение, движение нарушено

Сегодня рано утром в Харьюмаа на виадуке Лагеди грузовой микроавтобус врезался в дорожное ограждение. Полиции предупреждает о скользких дорогах и призывает тщательно выбирать скорость езды.

Сегодня рано утром около 7:30 микроавтобус Kia Pregio врезался на Таллиннской окружной дороге на виадуке Лагеди в дорожное ограждение и препятствует там движению. Полицейский патруль находится на месте происшествия и регулирует движение.

В ДТП никто не пострадал, и инцидентом дальше займется страховая фирма.

Одной из причин ДТП могла быть скользкая дорога, поэтому полиция советует из-за дорожных условий тщательно выбирать скорость езды.