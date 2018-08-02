На „веселых поминках“ по погибшим в Одессе эстонцам пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин

В воскресенье вечером полиция получила вызов в дом на улице Мурели в Вильянди, где собралась шумная компания, которая жгла автопокрышки. Семеро были доставлены в вытрезвитель. Выяснилось, что это были нестандартные поминки по недавно погибшим в Одессе молодым эстонцам.

Позже выяснилось, что на шумном празднике-поминках пили алкоголь, курили марихуану и нюхали кокаин. В вытрезвитель были доставлены семеро, у одного тест на наркотики оказался положительным.

Вильяндиский участковый полицейский Меэлис Лилль поведал, что компании, которую забрали с поминок, был сделан тест на наркотики. У одного из задержанных он оказался положительным: обнаружили марихуану и кокаин. Выяснилось, что этот мужчина и ранее попадал в поле зрения стражей порядка за подобное преступление и был наказан. В этот раз ему был назначен штраф в размере 200 евро.

Один из организаторов вечеринки — присяжный адвокат Марко Сааг. Он опубликовал на своей страничке в соцсети эмоциональный пост, в котором поведал о целях и смысле этой вечеринки.

”Выяснилось, что состоящая из совершеннолетних людей компания проводила поминки, которые вышли из-под контроля и нарушили ночной покой соседей”, — сказала Delfi пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.