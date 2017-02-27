На улице Лаки в Таллинне в аварии погиб мужчина

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

В понедельник в 12:05 Центр тревоги получил сообщение об аварии на улице Лаки в Таллинне, в ходе которой легковой автомобиль Mercedez-Bens врезался сначала в ограждение, а затем в дерево.