27.02.2017, 14:30

На улице Лаки в Таллинне в аварии погиб мужчина

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Alarmsõidukid
фото иллюстративноеFoto: Eero Vabamägi

В понедельник в 12:05 Центр тревоги получил сообщение об аварии на улице Лаки в Таллинне, в ходе которой легковой автомобиль Mercedez-Bens врезался сначала в ограждение, а затем в дерево.

Прибывшие на место медики и полицейские констатировали, что водитель транспортного средства — 59-летний мужчина — скончался на месте.

На данный момент есть основания говорить о возникших у водителя проблемах со здоровьем.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии