На улице Лаки в Таллинне в аварии погиб мужчина

В понедельник в 12:05 Центр тревоги получил сообщение об аварии на улице Лаки в Таллинне, в ходе которой легковой автомобиль Mercedez-Bens врезался сначала в ограждение, а затем в дерево.
Прибывшие на место медики и полицейские констатировали, что водитель транспортного средства — 59-летний мужчина — скончался на месте.
На данный момент есть основания говорить о возникших у водителя проблемах со здоровьем.
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