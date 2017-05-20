На учениях "Весенний шторм" произошло еще одно ДТП: есть пострадавшие

В Ида-Вирумаа в рамках учений "Весенний шторм" в пятницу произошло ДТП с участием бронемашины. Транспортное средство вылетело с дороги, передает rus.err.ee.

Авария произошла около шести часов вечера в волости Сонда около деревни Соонурме, сообщили в полиции.

35-летнего водителя и находившегося в бронемашине 33-летнего мужчину доставили в больницу Раквере.

Напомним, что в среду, 17 мая, в Ида-Вирумаа автомобиль Сил обороны Эстонии радиоантенной задел линию высоковольтных передач и загорелся.