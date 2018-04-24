24.04.2018, 10:37

На учениях при взрыве пострадал срочник

 (8)
дополено в 10:55
rus.delfi.ee
EST 5
На учениях при взрыве пострадал срочник
фото иллюстративноеFoto: Arno Mikkor

В понедельник во второй половине дня на центральном полигоне Сил обороны на учениях пострадал срочник, служащий в Куперьяновском пехотном батальоне.

Вчера после обеда на центральном полигоне Сил обороны на учениях пострадал солдат Куперьяновского батальона. После стрельб возник пожар, и военнослужащий его тушил. С большой долей вероятности, произошел взрыв 40 мм снаряда.

Солдату была оказана первая помощь на месте, после чего скорая доставила пострадавшего в больницу. Жизнь молодого человека вне опасности, его родителей оповестили о случившемся. Военная полиция начала расследование по факту случившегося.


Силы обороны желают военнослужащему скорейшего выздоровления.

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