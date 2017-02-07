На территории предприятия Decoil произошел пожар

В столичном райное Копли, на территории предприятия Decoil, расположенного в непосредственной близости с территорией завода BLRT Grupp, произошел пожар.
Как сообщается, пожар произошел в тепляке, площадь которого 30 квадратных метров. Внутри находится нефтехранилище. Прибывшие на место пожарные взяли огонь под контроль, но внезапно произошел небольшой взрыв и огонь вспыхнул вновь.
Kohapeal oli näha tulemas leeke umbes 30 ruutmeetri suurusest soojakust. Päästjad said leegid kontrolli alla kella 18.00ks. #Kopli pic.twitter.com/0uLb6h4RpY
— Päästeamet (@paasteamet) February 7, 2017
Kell 18.15 toimus väike plahvatus ning süttis uuesti masuuditorustik. Käib vahtkustutusrünnak kahe joaga. #Kopli pic.twitter.com/URuSsF184u
— Päästeamet (@paasteamet) February 7, 2017