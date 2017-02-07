07.02.2017, 18:40

На территории предприятия Decoil произошел пожар

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дополнено в 21:26
rus.delfi.ee
EST
Põleng BLRTs
Põleng BLRTs Foto: Päästeamet

В столичном райное Копли, на территории предприятия Decoil, расположенного в непосредственной близости с территорией завода BLRT Grupp, произошел пожар.

Как сообщается, пожар произошел в тепляке, площадь которого 30 квадратных метров. Внутри находится нефтехранилище. Прибывшие на место пожарные взяли огонь под контроль, но внезапно произошел небольшой взрыв и огонь вспыхнул вновь.

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