На Тенерифе избили и изнасиловали женщину из Эстонии

Рано утром в субботу, в туристическом центре Tenerifel Costa Adeje неизвестные набросились и изнасиловали 30-летнюю женщину из Эстонии.

Газета Canarian Weekly сообщает, что женщину избили в субботу рано утром. Это произошло в большом парке, который находится между отелем и жилыми домами.

Женщину ударили в лицо и между глаз, в результате чего она потеряла сознание. Ее отправили на скорой в больницу и прооперировали. Сейчас состояние потерпевшей стабильное.

До сих пор никто не арестован. Расследованием дела занимается полиция и родители девушки.