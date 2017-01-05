Полиция регулирует движение. Водителям рекомендуют по возможности выбирать альтернативные маршруты, сообщил Центр дорожной информации.
На Таллиннской окружной дороге произошло ДТП, движение нарушено
В Харьюском уезде на таллиннской окружной дороге вечером 5 января произошло ДТП. На участке с 7 по 10 км нарушено движение, передает rus.err.ee.
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