На Таллиннской окружной дороге произошло ДТП, движение нарушено

Foto on illustratiivne Foto: Eero Vabamägi

В Харьюском уезде на таллиннской окружной дороге вечером 5 января произошло ДТП. На участке с 7 по 10 км нарушено движение, передает rus.err.ee.