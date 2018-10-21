21.10.2018, 13:34
На Таллиннской окружной дороге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся
Сегодня около 11 часов утра в деревне Курна на Таллиннской окружной дороге легковой автомобиль Mazda вылетел в дороги и перевернулся на крышу.
Сегодня около 11 часов утра в деревне Курна на Таллиннской окружной дороге легковой автомобиль Mazda вылетел в дороги и перевернулся на крышу.
Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
Account manager
BE GROUP (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
Ravimiesitleja
RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
Head of sales, estonia
SÄHKÖLEHTO (FINESTA BALTIC OÜ)
Tähtaeg: 24.10.2018
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