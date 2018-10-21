На Таллиннской окружной дороге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

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Politseiauto Foto: Argo Ingver

Сегодня около 11 часов утра в деревне Курна на Таллиннской окружной дороге легковой автомобиль Mazda вылетел в дороги и перевернулся на крышу.