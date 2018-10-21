21.10.2018, 13:34

На Таллиннской окружной дороге автомобиль вылетел с дороги и перевернулся


rus.delfi.ee
EST 4
Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
PolitseiautoFoto: Argo Ingver

Сегодня около 11 часов утра в деревне Курна на Таллиннской окружной дороге легковой автомобиль Mazda вылетел в дороги и перевернулся на крышу.

По данным полиции, управлявшая машиной женщина была пьяна. Скорая доставила ее в больницу.

Tallinn Hockey weekend
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