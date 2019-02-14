На Сыпрузе пуйестеэ водитель сбил 12-летнего мальчика

ДТП произошло в 07:39 у остановки "Эхитаяте теэ" около дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 261. 30-летняя женщина а рулем Ford Focus сбила переходившего дорогу 12-летнего мальчика.

Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.