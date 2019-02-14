14.02.2019, 08:28

На Сыпрузе пуйестеэ водитель сбил 12-летнего мальчика


rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

В Мустамяэ в Таллинне машина сбила 12-летнего мальчика.

ДТП произошло в 07:39 у остановки "Эхитаяте теэ" около дома по адресу Сыпрузе пуйестеэ, 261. 30-летняя женщина а рулем Ford Focus сбила переходившего дорогу 12-летнего мальчика.

Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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