На строительном объекте в Раквере Трудовая инспекция выявила нелегала с Украины(6)
22 октября чиновники Идаской префектуры в сотрудничестве с Трудовой инспекцией проверили строительные объекты в Раквере.
22 октября чиновники Идаской префектуры в сотрудничестве с Трудовой инспекцией проверили строительные объекты в Раквере.
Всего было проверено 14 объектов, 15 юридических лиц и 27 иностранных граждан. Выяснилось, что один гражданин Украины 1986 года рождения на момент проведения проверки не был зарегистрирован в качестве рабочей силы. Мужчина прибыл в Эстонию по биометрическому паспорту.
Ему было вынесено устное предупреждение и он не имеет права находиться на строительном объекте пока не будут оформлены все необходимые документы.
Kommunikatsioonijuht
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 20.11.2018
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