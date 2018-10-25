На строительном объекте в Раквере Трудовая инспекция выявила нелегала с Украины

Всего было проверено 14 объектов, 15 юридических лиц и 27 иностранных граждан. Выяснилось, что один гражданин Украины 1986 года рождения на момент проведения проверки не был зарегистрирован в качестве рабочей силы. Мужчина прибыл в Эстонию по биометрическому паспорту.

Ему было вынесено устное предупреждение и он не имеет права находиться на строительном объекте пока не будут оформлены все необходимые документы.