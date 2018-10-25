25.10.2018, 16:00

На строительном объекте в Раквере Трудовая инспекция выявила нелегала с Украины

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rus.delfi.ee
EST
Ukraina töölised
Ukraina töölisedFoto: Andres Putting

22 октября чиновники Идаской префектуры в сотрудничестве с Трудовой инспекцией проверили строительные объекты в Раквере.

Всего было проверено 14 объектов, 15 юридических лиц и 27 иностранных граждан. Выяснилось, что один гражданин Украины 1986 года рождения на момент проведения проверки не был зарегистрирован в качестве рабочей силы. Мужчина прибыл в Эстонию по биометрическому паспорту.

Ему было вынесено устное предупреждение и он не имеет права находиться на строительном объекте пока не будут оформлены все необходимые документы.

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