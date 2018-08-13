На шоссе Таллинн-Тарту задержали пьяного водителя, который гнал со скоростью около 170 км/ч

"В воскресенье в 17:33 работавшие на шоссе Таллинн-Тарту полицейские остановили Mercedes-Benz, который в зоне 110 км/ч двигался со скоростью 164 км/ч. При проверке водителя выяснилось, что он употреблял алкоголь", — добавила она.

В ходе рейда полиции в прошлый четверг на шоссе в Харьюмаа наказали восемь водителей, которые превысили скорость, один из них превысил скорость как минимум на 20 км/ч и еще один — как минимум на 40 км/ч. Помимо этого также предупредили пять водителей, которые ехали быстрее разрешенного. Вдобавок также задержали одного употреблявшего алкоголь водителя.

В Ярвамаа в полицейскую машину пригласили 13 водителей, один из них ехал со скоростью 138 км/ч. Вдобавок предупредили более 30 водителей и задержали одного водителя в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения. Блюстители порядка из Лыунаской префектуры наказали пять превысивших скорость и предупредили семь.