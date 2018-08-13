13.08.2018, 18:50

На шоссе Таллинн-Тарту задержали пьяного водителя, который гнал со скоростью около 170 км/ч

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rus.delfi.ee
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На шоссе Таллинн-Тарту задержали пьяного водителя, который гнал со скоростью около 170 км/ч
Foto: Arno Mikkor

"Два дня работавшие на шоссе Таллинн-Тарту полицейские наказали 55 превысивших скорость и предупредили более 70 водителей. Наряду с любителями поднажать на педаль газа полицейские задержали и употреблявших алкоголь и не имеющих водительских прав автомобилистов", — сказала Delfi ведущий чиновник по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

"В воскресенье в 17:33 работавшие на шоссе Таллинн-Тарту полицейские остановили Mercedes-Benz, который в зоне 110 км/ч двигался со скоростью 164 км/ч. При проверке водителя выяснилось, что он употреблял алкоголь", — добавила она.

В ходе рейда полиции в прошлый четверг на шоссе в Харьюмаа наказали восемь водителей, которые превысили скорость, один из них превысил скорость как минимум на 20 км/ч и еще один — как минимум на 40 км/ч. Помимо этого также предупредили пять водителей, которые ехали быстрее разрешенного. Вдобавок также задержали одного употреблявшего алкоголь водителя.

В Ярвамаа в полицейскую машину пригласили 13 водителей, один из них ехал со скоростью 138 км/ч. Вдобавок предупредили более 30 водителей и задержали одного водителя в уголовно наказуемом состоянии алкогольного опьянения. Блюстители порядка из Лыунаской префектуры наказали пять превысивших скорость и предупредили семь.

В пятницу в Харьюмаа наказали 12 водителей за превышение скорости, скорость двух из них превысила предел 40 км/ч. Вдобавок побеседовали с тремя водителями. В Йыгевамаа и Тартумаа задержали восемь превышающих скорость и одного водителя без прав. Побеседовали с двумя превысившими скорость водителями. В Ярвамаа выписали девять штрафов и побеседовали с 24 водителями.

Tallinn Hockey weekend
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