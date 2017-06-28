28.06.2017, 10:20

На шоссе Таллинн-Тарту перевернулся грузовик со щебнем, движение нарушено

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rus.delfi.ee
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Jõgevamaal paiskus veoauto teele külili
Фото иллюстративное.Foto: Kaspar Pokk, Kanal 2

Центр дорожной информации сообщил, что в связи с дорожной аварией в Харьюмаа на 16 километре шоссе Таллинн-Тарту в Патика нарушено движение в направлении Тарту.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры пояснил, что ДТП произошло с перевозившим щебень грузовиком, который перевернулся. Поскольку из-за аварии щебень на проезжей части, движение в сторону Тарту нарушено. Полиция регулирует движение на месте происшествия. В ДТП никто не пострадал.

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