На шоссе Таллинн-Тарту перевернулся грузовик со щебнем, движение нарушено

Центр дорожной информации сообщил, что в связи с дорожной аварией в Харьюмаа на 16 километре шоссе Таллинн-Тарту в Патика нарушено движение в направлении Тарту.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры пояснил, что ДТП произошло с перевозившим щебень грузовиком, который перевернулся. Поскольку из-за аварии щебень на проезжей части, движение в сторону Тарту нарушено. Полиция регулирует движение на месте происшествия. В ДТП никто не пострадал.
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