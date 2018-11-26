На шоссе Таллинн-Тарту из-за резкого торможения пострадали трое детей

Полиция сообщает, что в воскресенье в 18:25 поступило сообщение о ДТП на 12 километре шоссе Таллинн-Тарту в волости Раэ, когда до сих пор не выявленный красный автомобиль резко затормозил перед Hyundai Trajet, за рулем которого находилась 28-летняя женщина.

Для избежания столкновения водитель Hyundai выехала в левый ряд, но потеряла контроль над автомобилем и съехала в кювет. В итоге в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены находившиеся в Hyundai мальчики возрастом 5, 8 и 9 лет.