01.02.2018, 12:17

На шоссе Таллинн-Пярну произошла еще одна авария


rus.delfi.ee
EST
Lumetuisk 24.01
Pilt on illustreerivFoto: Andrus Rosenfeld

Сегодня утром на 91 км шоссе Таллинн-Пярну произошла авария с участием трех грузовиков и микроавтобуса. Движение было перенаправлено, но и на том отрезке из-за сложных погодных условий в свою очередь произошла авария.

Сообщение об этом ДТП поступило в полицию в 10:41. Речь идет о столкновении двух грузовиков, в котором, к счастью, никто не пострадал.

”В сегодняшних условиях выбирать большую скорость опасно. Едьте спокойно, соблюдая дистанцию и избегая обгонов, поскольку на дороге может быть скользко, а видимость ограничена”, — сказал утром майор полиции Марти Магнус. .

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии