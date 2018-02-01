На шоссе Таллинн-Пярну произошла еще одна авария

Сегодня утром на 91 км шоссе Таллинн-Пярну произошла авария с участием трех грузовиков и микроавтобуса. Движение было перенаправлено, но и на том отрезке из-за сложных погодных условий в свою очередь произошла авария.

Сообщение об этом ДТП поступило в полицию в 10:41. Речь идет о столкновении двух грузовиков, в котором, к счастью, никто не пострадал.

”В сегодняшних условиях выбирать большую скорость опасно. Едьте спокойно, соблюдая дистанцию и избегая обгонов, поскольку на дороге может быть скользко, а видимость ограничена”, — сказал утром майор полиции Марти Магнус. .