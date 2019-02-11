На шоссе Таллинн-Нарва водитель не справился с управлением и врезался в ограждение

По предварительным данным, автомобиль Nissan Primera, которым управлял 32-летний мужчина, съехал с дороги сначала влево и врезался в металлическое ограждение, а затем — вправо, где также врезался в ограждение.

Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.