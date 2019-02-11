11.02.2019, 09:42

На шоссе Таллинн-Нарва водитель не справился с управлением и врезался в ограждение

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rus.delfi.ee
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Avarii Kosel
Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Вчера в 20:14 на 14 км шоссе Таллинн-Нарва в волости Йыэляхтме в Харьюмаа произошла авария.

По предварительным данным, автомобиль Nissan Primera, которым управлял 32-летний мужчина, съехал с дороги сначала влево и врезался в металлическое ограждение, а затем — вправо, где также врезался в ограждение.

Водитель был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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