На шоссе Таллинн-Нарва в аварии погиб мужчина

В воскресенье утром, около 09:20, на 153 км шоссе Таллнн-Нарва, недалеко от перекрестка Онтика, произошла авария с участием легкового автомобиля Kia, водитель которого в результате случившегося скончался на месте.

По предварительным данным, у 64-летнего водителя возникли проблемы со здоровьем. По данным полиции, есть основания полагать, что мужчина пытался затормозить и остановить транспортное средство, но не справился с управлением и съехал с дороги.

Прибывшим на место медикам не удалось спасти его жизнь.

Руководитель патрульной службы Идаской префектуры Александр Урб выражает близким погибшего соболезнования. "Речь идет о крайне трагическом случае. Мы призываем всех водителей быть предельно внимательными. Если вы заметите автомобиль, съехавший в кювет или неестественно остановившийся у обочины, то следует убедиться, что с людьми все в порядке", - отметил он.

Точные обстоятельна случившегося выясняются.