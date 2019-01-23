23.01.2019, 16:10
На шоссе Пярну-Лихула грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал человек
Сегодня около трех часов дня в волости Ляэнеранна, на 51-м километре шоссе Пярну-Лихула, произошло ДТП — легковой автомобиль врезался в лесовоз.
Сегодня около трех часов дня в волости Ляэнеранна, на 51-м километре шоссе Пярну-Лихула, произошло ДТП — легковой автомобиль врезался в лесовоз.
Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщает, что информация о происшествии поступила в Центр тревоги в 14.56.
По первоначальным данным один человек в результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Авария нарушила движение на данном участке трассы.
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