На шоссе Пярну-Лихула грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал человек

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщает, что информация о происшествии поступила в Центр тревоги в 14.56.

По первоначальным данным один человек в результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Авария нарушила движение на данном участке трассы.