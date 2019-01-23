23.01.2019, 16:10

На шоссе Пярну-Лихула грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал человек


rus.delfi.ee
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На шоссе Пярну-Лихула грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Пострадал человек
Foto: Taavi Sepp

Сегодня около трех часов дня в волости Ляэнеранна, на 51-м километре шоссе Пярну-Лихула, произошло ДТП — легковой автомобиль врезался в лесовоз.

Пресс-представитель Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла сообщает, что информация о происшествии поступила в Центр тревоги в 14.56.

По первоначальным данным один человек в результате ДТП пострадал и был доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Авария нарушила движение на данном участке трассы.

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