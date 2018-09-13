13.09.2018, 09:40

На селе знают: в Тартумаа подожгли дом, чтобы скрыть двойное убийство?

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rus.delfi.ee
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Pinska külas põles tööstushoone
Tulekahju. Foto on illustratiivneFoto: Kenno Soo

В субботу, 8 сентября, в 22:41 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Меэри в волости Ныо в Тартумаа.

В ходе работ по тушению возгорания, которые закончились около двух часов ночи, было найдено тело мужчины. В понедельник днем в руинах дома было обнаружено тело еще одного мужчины.

"Не верится, что дом загорелся из-за свечи. В деревне говорят, что произошла драка [в ходе совместного распития алкоголя] и, чтобы скрыть трупы, был устроен пожар”, — передает Õhtuleht слова местного жителя.

На данный момент это всего лишь слухи, но прокуратура возбудила уголовное дело и пока не исключает ни одной из версий.

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