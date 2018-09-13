На селе знают: в Тартумаа подожгли дом, чтобы скрыть двойное убийство?

В ходе работ по тушению возгорания, которые закончились около двух часов ночи, было найдено тело мужчины. В понедельник днем в руинах дома было обнаружено тело еще одного мужчины.

"Не верится, что дом загорелся из-за свечи. В деревне говорят, что произошла драка [в ходе совместного распития алкоголя] и, чтобы скрыть трупы, был устроен пожар”, — передает Õhtuleht слова местного жителя.

На данный момент это всего лишь слухи, но прокуратура возбудила уголовное дело и пока не исключает ни одной из версий.