На Сааремаа в пожаре погиб 19-летний юноша. Дом сгорел дотла

Пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут. В ходе работ по тушению спасатели обнаружили тело 19-летнего молодого человека.

Сегодня в 4:20 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Тахула на Сааремаа произошел пожар в жилом томе, и неизвестно, если ли там люди.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что здание сгорело полностью, потолок — обвалился. В ходе тушения был найден труп 19-летнего молодого человека.

На вызов отреагировали спасатели, добровольцы, скорая и полиция. Причина пожара до сих пор неизвестна.