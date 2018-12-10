10.12.2018, 11:50

На Сааремаа в пожаре погиб 19-летний юноша. Дом сгорел дотла

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дополнено в 12:09
rus.delfi.ee
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На Сааремаа в пожаре погиб 19-летний юноша. Дом сгорел дотла
Irina Mägi

10 декабря в 4:20 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в деревне Тахула, где горел жилой дом.

Пожарные прибыли на место происшествия через 6 минут. В ходе работ по тушению спасатели обнаружили тело 19-летнего молодого человека.

Сегодня в 4:20 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Тахула на Сааремаа произошел пожар в жилом томе, и неизвестно, если ли там люди.

Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что здание сгорело полностью, потолок — обвалился. В ходе тушения был найден труп 19-летнего молодого человека.

На вызов отреагировали спасатели, добровольцы, скорая и полиция. Причина пожара до сих пор неизвестна.

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