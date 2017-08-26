На Сааремаа трехлетний ребенок попал под газонокосилку

В волости Вальяла в среду тяжело пострадал трехлетний мальчик, который попал под трактор-газонокосилку.

Мальчика доставили на скорой помощи в Курессаарескую больницу и оттуда на вертолете в Таллинн в Северо-Эстонскую региональную больницу, пишет Saarte Hääl.

"О состоянии ребенка я ничего не могу сказать, он пробыл в нашей больнице очень короткое время и был доставлен в Таллинн", — сказала заведующая терапией больницы Марье Нелис.

Ляэнеский окружной прокурор Гарди Андерсон заверяет, что при серьезных несчастных случаях с несовершеннолетними уголовное дело заводят всегда.

"Мы первоначально рассматриваем случившееся на Сааремаа как несчастный случай с тяжелыми последствиями, задача уголовного расследования в том, чтобы как можно точнее установить обстоятельства случившегося", — пояснила прокурор.