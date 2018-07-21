На Сааремаа произошла авария с участием трех мотоциклов

Вчера после обеда в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на Сааремаа, где один мотоциклист врезался в другого, а третьему во избежание столкновения пришлось съехать с дороги.

ДТП произошло в 13:50 на перекрестке Юйру-Пидула и Кярдла-Каруярве теэ, где 42-летний мотоциклист на Honda VTX 1800 затормозил и в него врезался ехавший сзади мотоцикл Yamaha XVS 1600 под управлением 52-ленего мужчины. Оба водителя упали на проезжую часть.

Во избежание столкновения 39-летний мотоциклист на Harley-Davidson FXDB 103 Street Bob в свою очередь съехал с дороги и тоже упал.

Все трое были доставлены в больницу.