На Сааремаа полиция вернула владельцу украденный 14 лет назад велосипед

На Сааремаа в волости Ляэне-Сааре в деревне Мяндъяла сообщили в полицию о велосипеде, который уже неделю стоит у одной еловой живой изгороди и ждет владельца. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что речь идет о велосипеде, который был украден 14 лет назад и теперь снова доставлен владельцу.
По словам регионального старшины Курессаареского отделения полиции Меэлиса Юханди, полиция сперва заметила на раме найденного велосипеда наклейку, которая указывала на магазин, где велосипед был приобретен. Сообщив о находке в магазин, нашли человека, который в 2003 году купил велосипед, но радость от покупки оказалась недолгой, потому что, по словам владельца, велосипед украли в том же году. Тогда владелец велосипеда не сообщил в полицию о краже, и тем большим было его удивление теперь, когда 14 лет спустя велосипед вернулся к нему.