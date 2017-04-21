На Сааремаа полиция вернула владельцу украденный 14 лет назад велосипед

rattalukk3 Foto: Ago Tammik

На Сааремаа в волости Ляэне-Сааре в деревне Мяндъяла сообщили в полицию о велосипеде, который уже неделю стоит у одной еловой живой изгороди и ждет владельца. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что речь идет о велосипеде, который был украден 14 лет назад и теперь снова доставлен владельцу.