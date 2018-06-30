30.06.2018, 20:23

На Сааремаа нашли труп пропавшего в конце апреля 29-летнего мужчины


rus.delfi.ee
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На Сааремаа нашли труп пропавшего в конце апреля 29-летнего мужчины
Фото: PPA

Сегодня полиция сообщила, что пропавшего в апреле на Сааремаа 29-летнего Таави наши, к сожалению, мертвым. Тело было обнаружено в лесу, недалеко от деревни Кудьяпе.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. В связи с этим, у полиции нет оснований полагать, что кто-то причастен к его смерти.

Полиция выражает глубокие соболезнования родственникам и благодарит всех добровольцев, которые помогали в поиске мужчины.

Таави стали искать в конце апреля, он пропал в Курессааре. Родственники не видели Таави и не могли с ним связаться несколько дней.

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