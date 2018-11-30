На Сааремаа на уроке физкультуры пострадали две девочки, одну из них на вертолете доставили в Таллинн

Директор Тоомас Таккис подтвердил, что, действительно, несчастный случай имел место и его проинформировал о нем школьный врач, сообщает Meie Maa.

Учительница Тийна Кяэн сказала, что речь не шла о классическом упражнении-пирамиде, как понимают люди.

"Это низкое упражнение, когда плечами опираются на руки друг друга, а не то, где залезают друг другу на спину и очень высоко", — рассказала учительница.

"Такое несчастливое падение на бок", — сказала Кяэн и признала, что с обычным кувырком может случиться то же самое.

Вертолет доставил девочку в Таллинн в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Беда не приходит одна, и в то же время, когда Кяэн была у врача с одной ученицей, в зале произошло второе падение, которое также закончилось для упавшей в больнице. Эту девочку решили оставить на ночь в Курессареской больнице.