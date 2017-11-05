05.11.2017, 11:01

На Сааремаа из-за свечи сгорел дом


rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

В ночь в воскресенье в деревне Мяги-Курдла на острове Сааремаа сгорел жилой дом: по первоначальным данным, пожар начался из-за свечи, которую вовремя не потушили.

Хозяин успел спастись, но к моменту прибытия спасателей уже обвалилась крыша дома, пишет rus.err.ee.

Пожар был окончательно потушен в 3:13.

Находившегося дома мужчину, которого позднее доставили в больницу для медицинского осмотра, разбудил начавший работать дымовой датчик.

Также удалось спасти двух коз и собаку с двумя щенками.

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