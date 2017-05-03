На Сааремаа действует живодер?

На Сааремаа в районе Сакла пропал кот, месяц отсутствовал, а потом вернулся домой с дробью в бедре, пишет Maaleht.

Хозяйка Арманда Эрика Марипуу считает, что в ее любимца стреляли где-то между Каллемяэ и Сакла. "Его почти месяц не было дома, и наконец он пришел", — вспоминает она прошлый четверг.

Сначала у хозяйки было хорошее настроение: любимец вернулся!

Но потом она заметила, что кот сильно хромает. Хозяйка взволновалась, и на следующий день они направились к ветеринару, пишет Meie Maa.

Сначала, до осмотра, ветеринар Леа Хиовяйн предположила, что это может быть растяжение. Потом сделали рентген, и на нем увидели, что у кота в левом бедре — дробь.

По словам руководителя отдела производства курессаареского полицейского участка Ахти Леппа, они в курсе случившегося. Закон о защите животных предусматривает за данное правонарушение денежный штраф в размере до 800 евро.