На Сааремаа 72-летняя женщина на мотороллере врезалась в автомобиль

На пересечении Курессаареской объездной дороги и улицы Пыллувахе на Сааремаа две женщины стали участницами ДТП.

Пострадала пожилая женщина на мотороллере, ее доставили в больницу Курессааре. Причина ДТП — невнимательность, сообщает rus.err.ee.

По сообщению полиции, ДТП произошло 8 августа в 13:01 на окраине столицы Сааремаа — Курессааре. Пожилая женщина на мотороллере Spider MC-50-R, совершая маневр, не показала левый поворот и столкнулась с проезжавшим автомобилем Honda Accord Tourer, которым управляла 46-летняя женщина.