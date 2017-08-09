09.08.2017, 10:40

На Сааремаа 72-летняя женщина на мотороллере врезалась в автомобиль

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rus.delfi.ee
EST
Roller
фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

На пересечении Курессаареской объездной дороги и улицы Пыллувахе на Сааремаа две женщины стали участницами ДТП.

Пострадала пожилая женщина на мотороллере, ее доставили в больницу Курессааре. Причина ДТП — невнимательность, сообщает rus.err.ee.

По сообщению полиции, ДТП произошло 8 августа в 13:01 на окраине столицы Сааремаа — Курессааре. Пожилая женщина на мотороллере Spider MC-50-R, совершая маневр, не показала левый поворот и столкнулась с проезжавшим автомобилем Honda Accord Tourer, которым управляла 46-летняя женщина.

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