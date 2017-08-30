На прошлой неделе полиция задержала около 470 превышавших скорость водителей

На прошлой неделе полицейские по всех Европе взяли под более пристальное внимание соблюдение скоростного режима. В Эстонии в рамках общеевропейской акции полицейскими было задержано около 470 превышавших скорость водителей.

По словам капитана полиции Сирле Лойго, несоблюдение скоростного режима по-прежнему является в Эстонии самым распространенным нарушением закона о дорожном движении и прошлая неделя, к сожалению, не стала исключением.

"Хотя достаточно распространено убеждение, что чаще всего скорость превышается не более чем на 10 км в час, полицейские видят, что таких превышений не более четверти из всех нарушений", — сказала Лойго. "Слишком много водителей слишком усердно и неуместно жмут на педаль газа и больше всего нарушений, когда допустимую скорость превышают на 20-40 км в час от разрешенной. Если взрослый человек получит удар от автомобиля, который двигается при допустимой скорость в 50 км/ч со скоростью 70 км/ч, то шансы выжить будут достаточно маленькие. Наверное, не надо объяснять, что будет означать такое столкновение, если это произойдет с ребенком. Скоро начнется учебный год и с детьми надо считаться".

На прошлой неделе нарушений на 20-40 км/ч от допустимой скорости было более 320. Четверо водителей превысили скорость от разрешенной более чем на 60 км/ч.

"Если несущийся со скоростью 160-170 км в час автомобиль потеряет управление, то остаться в живых находящимся в автомобиле людям нереально. Ничто не стоит такого риска, ни то, что вы куда-то опаздываете, ни демонстрация своего умения водить друзьям", — подчеркнула капитан полиции. "Все водители должны понимать, что у ограничения скорости есть цель — сохранить жизнь участников дорожного движения. Но скорость выбирает все же сам водитель".

В этом году по всей Эстонии зафиксировало более 25 400 нарушений скоростного режима, более 17 000 из них на 20-40 км/ч.