На побережье Сааремаа нашли вмерзшее в лед тело — вероятно, это пропавший осенью мужчина

В воскресенье около 14:40 в уезде Сааремаа в волости Пихтла в деревне Ванамыйза на берегу моря было найдено вмерзшее в лед тело.

Пресс-секретарь Ляэнеской префектуры сообщил, что в воскресенье около 14 часов в Центр тревоги сообщили, что в волости Пихтла примерно в 20 метрах от берега найдено тело мужчины. Для освобождения тела изо льда потребовалась помощь спасателей.

С большой вероятностью речь идет о 61-летнем мужчине, пропавшем 26 октября прошлого года в море в окрестностях полуострова Вятта. Причину смерти мужчины и его личность установит экспертиза.