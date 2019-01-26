На пляже Штрооми ребенок провалился под лед

На льду было двое детей, один из которых направился на берег, а второй провалился под лед. К счастью, ребенку удалось вылезти обратно на лед и он также вернулся на берег, откуда на него в шоке смотрели работники скорой помощи.

Ребенок не нуждался в госпитализации и был возвращен матери.

Полиция напоминает, что лед еще не застыл во многих местах. Выходить на него — опасно!