26.01.2019, 21:00

На пляже Штрооми ребенок провалился под лед

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Будьте осторожны!
rus.delfi.ee
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Kaks tüdrukut päästeti jäält.
Kaks tüdrukut päästeti jäält.Foto: Veiko Vares

Департамент полиции и погранохраны сообщил Delfi, что сегодня на пляже Штрооми, примерно в 70 метров от берега, ребенок провалился под лед.

На льду было двое детей, один из которых направился на берег, а второй провалился под лед. К счастью, ребенку удалось вылезти обратно на лед и он также вернулся на берег, откуда на него в шоке смотрели работники скорой помощи.

Ребенок не нуждался в госпитализации и был возвращен матери.

Полиция напоминает, что лед еще не застыл во многих местах. Выходить на него — опасно!

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