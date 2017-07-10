На пляже Пирита велосипедист переехал маленького ребенка и скрылся

Сегодня около 16 часов велосипедист, личность которого до сих пор не установлена, переехал маленького ребенка и скрылся.

Сегодня около 16 часов на пляже Пирита мужчина с недостатком зрения обратился к находящейся на пляже береговой охране. На его 3-4-летнего сына наехал велосипедист, который после этого сразу скрылся с места происшествия. Инцидент произошел рядом с молом пляжа Пирита на песке.

Медик G4S при осмотре ребенка обнаружил на его спине следы от велосипедных шин, которые указывали на то, что ребенка переехали на велосипеде. Медик очистил вызванные наездом ссадины и передал маленького мальчика обратно под опеку отца. Скорая помощь ребенку не требовалась.

Гулявший со своим сыном на пляже мужчина имеет недостаток зрения, и поэтому он не смог дать описание велосипедиста. Его супруга вместе со вторым ребенком находилась на небольшом расстоянии.

О случившемся оповестили и Центр тревоги по номеру 112.