На Петровской площади в Нарве мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться(26)
В день восстановления независимости ЭР на Петровской площади в Нарве мужчина осквернил флаг Эстонии, бросив его в лужу и потоптавшись по нему.
В день восстановления независимости ЭР на Петровской площади в Нарве мужчина осквернил флаг Эстонии, бросив его в лужу и потоптавшись по нему.
Инцидент произошел 20 августа около 10 часов утра. Полиция получила сообщение о том, что мужчина бросил в лужу флаг Эстонии и стал по нему топтаться.
Прибывшие на место стражи правопорядка задержали 42-летнего мужчину в качестве подозреваемого и доставили на вытрезвление.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье об осквернении государственной символики ЭР.
Planeeringute osakonna projektijuht
MAANTEEAMET
Tähtaeg: 28.08.2018
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