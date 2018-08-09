На Петербургском шоссе столкнулись три авто: в больнице оказалось шесть человек(4)
Сегодня в 12:34 произошла авария на Петербургском шоссе в Таллинне, где поочередно друг в друга сзади врезались три машины.
Сегодня в 12:34 произошла авария на Петербургском шоссе в Таллинне, где поочередно друг в друга сзади врезались три машины.
Всего в автомобилях находилось семь человек, шесть из которых (65-летняя женщина, 98-летняя женщина, полуторагодовалый мальчик, 26-летняя женщина, 38-летний мужчина и 72-летний мужчина) были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.
Движение на месте аварии было нарушено.
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