На Петербургском шоссе столкнулись три авто: в больнице оказалось шесть человек

Всего в автомобилях находилось семь человек, шесть из которых (65-летняя женщина, 98-летняя женщина, полуторагодовалый мальчик, 26-летняя женщина, 38-летний мужчина и 72-летний мужчина) были доставлены в больницу для проверки состояния здоровья.

Движение на месте аварии было нарушено.