На парковке в Тартумаа кто-то врезался в джип, полиция ищет свидетелей

Полиция просит помощи в выяснении более точных обстоятельств ДТП, которое произошло 21 июля в Тартумаа, в волости Луунья, в деревне Кавасту на парковке Кантси теэ на берегу реки Эмайыги.

Вчера в 23:45 там врезались в автомобиль Jeep Grand Cherokee. В результате этого были повреждены передний капот и декоративная решетка машины.

Совершивший аварию водитель скрылся с места происшествия. Виновником мог быть автомобиль, к которому была прицеплена лодочная тележка с лодкой.

Всех, кто стал очевидцем описанного происшествия или может дать другую полезную информацию, которая помогла бы прояснить обстоятельства случившегося, полиция просит сообщить об этом по телефону 730 8814, 612 3000 или по электронной почте louna.ate@list.politsei.ee