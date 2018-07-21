На парковке торгового центра Sikupilli загорелся автомобиль

Вчера после 18 часов спасателям поступил вызов в торговый центр Sikupilli, на подземной парковке которого горел автомобиль.
Возгорание было потушено. В результате случившегося никто не пострадал.
Причина пожара пока неизвестна.
Вчера после 18 часов спасателям поступил вызов в торговый центр Sikupilli, на подземной парковке которого горел автомобиль.
Возгорание было потушено. В результате случившегося никто не пострадал.
Причина пожара пока неизвестна.
Hooldaja
FRESENIUS MEDICAL CARE ESTONIA OÜ
Tähtaeg: 01.09.2018
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Hankespetsialist
INTEGRATSIOONI SIHTASUTUS
Tähtaeg: 06.08.2018
Kultuuriväärtuste asekantsler
KULTUURIMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 21.08.2018
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