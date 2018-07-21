21.07.2018, 17:00

На парковке торгового центра Sikupilli загорелся автомобиль


rus.delfi.ee
EST
Sõiduauto Opeli põleng Jõgevamaal
Põlev sõiduauto JõgevamaalFoto: Kaspar Pokk

Вчера после 18 часов спасателям поступил вызов в торговый центр Sikupilli, на подземной парковке которого горел автомобиль.

Возгорание было потушено. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Продавец Maxima не смогла обслужить клиента на эстонском: ”я из другой страны, так что не обязана знать язык”

21.07.2018
Посетитель магазина Maxima на улице Юмера в Таллинне Яан рассказал о том, как стоявшая за прилавком продавщица не смогла ответить на его вопросы, заданные на эстонском языке, а в свое оправдание заявила, что приехала из-за рубежа.
Подробнее

ВИДЕО: Поразительная жестокость: в таллиннском McDonald´s группа молодых людей напала на человека

21.07.2018
Читатель Delfi прислал снятое вчера в Таллинне видео, на котором видно, как в ресторане McDonald´s группа молодых людей напала на человека, вытащила что-то у него из кармана, а затем убежала.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Марина Кальюранд: конечно, я русская. И мой дом – Эстония

21.07.2018
Весной выборы пройдут дважды. И если в Эстонии кого-то и можно назвать ”любимым политиком”, то, вероятно, им будет неожиданно примкнувшая к соцдемам Марина Кальюранд (55). Во время выборов президента, два года назад около 43 % эстоноземельцев посчитали, что хотели бы видеть ее в качестве главы государства, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100092
179,- €
-15% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
169,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ





КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ