21.07.2018, 17:00

На парковке торгового центра Sikupilli загорелся автомобиль


rus.delfi.ee
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Sõiduauto Opeli põleng Jõgevamaal
Põlev sõiduauto JõgevamaalFoto: Kaspar Pokk

Вчера после 18 часов спасателям поступил вызов в торговый центр Sikupilli, на подземной парковке которого горел автомобиль.

Возгорание было потушено. В результате случившегося никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна.

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