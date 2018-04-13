13.04.2018, 19:32

На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей

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rus.delfi.ee
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На парковке Maxima в Таллинне виновник аварии кричал, что он — офицер авиации, и стрелял в направлении людей
Foto: Rauno Volma

Вчера в обеденное время полицейские задержали на парковке магазина Maxima, расположенного в столичном районе Нымме, 79-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стал виновником аварии, а затем стрелял в сторону людей из пневматического пистолета.

Читатель рассказал Delfi, что отправился в обеденное время в находящийся на Пярнуском шоссе, 390 магазин Maxima. Когда он выходил из магазина, один мужчина обратил его внимание на то, что в его автомобиль на парковке кто-то въехал. Рядом с его автомобилем стоял другой, на котором были заметны следы аварии.

”Водителем этого автомобиля был говорящий по-русски пожилой мужчина. Я спросил спокойно, зачем он это сделал, но он начал ругать меня и доказывать, что он тут не при чем. Заполнять бумаги он был не согласен”, — сообщил читатель Delfi.

”Сказал ему, что тогда я вызову полицию. Он крикнул: я тебе покажу! Открыл дверь автомобиля и достал пистолет. Кричал, что он офицер авиации”, — рассказал читатель, по словам которого пожилой мужчина выстрелил в его сторону, потом мужчина выстрелил в сторону человека, который сообщил об аварии, а затем сделал еще два выстрела в воздух.

После стрельбы из магазина вышла спутница пожилого стрелка, и они начали уезжать. Читатель попытался остановить автомобиль, встав перед ним, но машина продолжила движение, ”но тут, к счастью, прибыла полиция”.

На место приехали три полицейских автомобиля. Сотрудники полиции обыскали автомобиль стрелявшего мужчины, но тот уже успел отдать пистолет своей спутнице, которая пошла с ним в магазин. Полицейские нашли женщину в магазине, а в ее сумке обнаружили пистолет.

Никто в результате стрельбы на парковке не пострадал.

Для расследования дела начали криминальное производство по статье о тяжелом нарушении общественного порядка.

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