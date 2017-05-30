На Пальяссааре спасатели вызволили из морского плена щенка

В понедельник вечером спасатели доставили на берег щенка таксы, который не мог сам выбраться.

В 22:12 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на Пальяссааре теэ в столичном районе Пыхья-Таллинн примерно в 200 метрах от берега в море на камне находится щенок.

Животное не могло самостоятельно добраться до берега, владелец тоже не смог ничего сделать. Кроме того, на собаку стали нападать чайки.

Прибывшие на место спасатели доставили таксу на берег и передали хозяину.