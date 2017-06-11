11.06.2017, 08:53

На окраине Вильянди обнаружен труп 17-летней девушки

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rus.delfi.ee
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Jõulutunnel 2015
Foto: Andres Putting

В субботу во второй половине дня в Центр тревоги поступило сообщение, что на окраине города Вильянди в сене обнаружено женское тело.

Труп был обнаружен в канаве на первом километре дороги Вильянди-Рынгу.

Прибывшая на место полиция установила личность погибшей и сообщила плохие новости семье 17-летней девушки. Причину смерти выяснит врачебная экспертиза.

В отншении инцидента заведено уголовное производство.

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