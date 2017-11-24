24.11.2017, 19:20

На охранника, выдворившего инвалида из трамвая, заведено уголовное дело

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rus.delfi.ee
EST
На охранника, выдворившего инвалида из трамвая, заведено уголовное дело
Foto: Delfi kollaaž

В сети Facebook распространяется виде, как охранник выкидывает из трамвая мужчину на костылях. В ролике видно, как охранник стаскивает инвалида с кресла и выволакивает на улицу. Вечером пятницы стало известно, что вчера полиция завела на охранника уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.


”Человек есть человек, и ко всем следует относиться равно и достойно, вне зависимости от его социального уровня”, — прокомментировала ситуацию руководитель службы превенции и ведения производства Кесклиннаского отделения полиции, майор полиции Елена Мирошниченко.

В ходе производства выяснят, нанес ли охранник вред здоровью мужчины.

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