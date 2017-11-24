На охранника, выдворившего инвалида из трамвая, заведено уголовное дело

Foto: Delfi kollaaž

В сети Facebook распространяется виде, как охранник выкидывает из трамвая мужчину на костылях. В ролике видно, как охранник стаскивает инвалида с кресла и выволакивает на улицу. Вечером пятницы стало известно, что вчера полиция завела на охранника уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.