На охранника, выдворившего инвалида из трамвая, заведено уголовное дело

В сети Facebook распространяется виде, как охранник выкидывает из трамвая мужчину на костылях. В ролике видно, как охранник стаскивает инвалида с кресла и выволакивает на улицу. Вечером пятницы стало известно, что вчера полиция завела на охранника уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.
”Человек есть человек, и ко всем следует относиться равно и достойно, вне зависимости от его социального уровня”, — прокомментировала ситуацию руководитель службы превенции и ведения производства Кесклиннаского отделения полиции, майор полиции Елена Мирошниченко.
В ходе производства выяснят, нанес ли охранник вред здоровью мужчины.